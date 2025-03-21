Разыскиваемого Интерполом иностранца экстрадировали из России в Испанию

Волк: Из России в Испанию экстрадировали иностранца, разыскиваемого Интерполом

Из Россию в Испанию экстрадировали иностранца, находившего в розыске по каналам Интерпола. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в 2022 году в Мадриде мужчина проник в несколько домов, похитил оттуда деньги, украшения и ценные вещи. Затем он сбежал из страны и был объявлен в розыск.

В апреле 2024 года иностранца задержали в одном из российских аэропортов. Его арестовали. Позже Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос компетентных органов Испании о выдаче фигуранта.

Ранее суд в Москве арестовал гражданина Румынии Василя Родидеала, обвиняемого на родине в череде тяжких преступлений и разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола.