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12:00, 21 марта 2025Силовые структуры

Разыскиваемого Интерполом иностранца экстрадировали из России в Испанию

Волк: Из России в Испанию экстрадировали иностранца, разыскиваемого Интерполом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Из Россию в Испанию экстрадировали иностранца, находившего в розыске по каналам Интерпола. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в 2022 году в Мадриде мужчина проник в несколько домов, похитил оттуда деньги, украшения и ценные вещи. Затем он сбежал из страны и был объявлен в розыск.

В апреле 2024 года иностранца задержали в одном из российских аэропортов. Его арестовали. Позже Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос компетентных органов Испании о выдаче фигуранта.

Ранее суд в Москве арестовал гражданина Румынии Василя Родидеала, обвиняемого на родине в череде тяжких преступлений и разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола.

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