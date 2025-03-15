В Москве арестовали разыскиваемого Интерполом преступника

В Москве арестован преступник Родидеал, разыскиваемый Интерполом

Суд в Москве арестовал гражданина Румынии Василя Родидеала, обвиняемого на родине в череде тяжких преступлений и разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно судебным материалам, преступника, арестованного в конце февраля, ожидает экстрадиция. Ранее Родидеал скрылся от румынского следствия, после чего был объявлен в розыск.

В Генеральную прокуратуру России будет направлен пакет документов, необходимый для решения вопроса об экстрадиции. Румынские правоохранители уже подтвердили свое намерение требовать выдачи Родидеала.

В начале марта Турция выдала России мужчину, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморье.