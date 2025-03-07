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15:32, 7 марта 2025Силовые структуры

Обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей россиянина экстрадировали из Турции

Турция выдала России мужчину, обвиняемого в хищении 53 млн рублей в Приморье
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Huseyin Aldemir / Reuters

Правоохранительные органы Турции передали в аэропорту Стамбула россиянина, который находился в международном розыске за хищение 53 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина экстрадирован в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России.

Он был в розыске за мошенничество, совершенное в период с 2016 по 2017 год на территории Приморского края. По данным следствия, россиянин через свои компании незаконно получил 53 миллиона рублей по подложным документам, представленным в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю. В феврале 2019 года против него было возбуждено уголовное дело, но сам он успел скрыться за пределами страны.

5 февраля Генпрокуратура России сообщила, что Интерпол в одностороннем порядке прекращает международный розыск обвиняемых и осужденных в России, а также тех, кого разыскивают российские правоохранительные органы.

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