Интерпол прекратил международный розыск обвиняемых и осужденных в России

Генпрокуратура: Интерпол прекращает розыск обвиняемых и осужденных в РФ

Интерпол в одностороннем порядке прекращает международный розыск обвиняемых и осужденных в России, а также тех, кого разыскивают российские правоохранительные органы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

В ведомстве отметили, что взаимодействие с Интерполом остается проблематичным, а основанием для удаления данных из учетов международной организации становятся обращения разыскиваемых и их адвокатов в комиссию по контролю за файлами.

Ранее сообщалось, что из Сербии экстрадировали обвиненного в организации незаконной миграции россиянина.