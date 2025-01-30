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20:33, 30 января 2025Силовые структуры

Из Сербии экстрадировали обвиненного в организации незаконной миграции россиянина

Сербия выдала обвиняемого в организации незаконной миграции россиянина
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Генеральной прокуратуры РФ

Из Сербии экстрадировали россиянина Ару Багдасаряна, обвиненного в организации незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По версии следствия, до 11 ноября 2021 года мужчина вместе с соучастниками организовал незаконную миграцию иностранцев. В их числе были граждане Индии, которые хотели иммигрировать в Мексику через территорию России. Им Багдасарян обещал «зеленый коридор» в аэропорту.

После возбуждения уголовного дела мужчина сбежал в Сербию и июле 2024 года был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали начальника отдела миграции за взятки на 500 тысяч рублей.

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