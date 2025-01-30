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14:11, 30 января 2025Силовые структуры

ФСБ задержала начальника миграционного отдела за взятки от иностранцев

В Челябинске задержали начальника отдела миграции за взятки на 500 тысяч рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Челябинске задержали начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции «Тракторозаводский». Об этом в четверг, 30 января, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с марта 2023 по январь 2025 года, пользуясь своими должностными полномочиями, сотрудник полиции регулярно получал через посредников взятки за сокрытие сведений о гражданах России, не состоящих на воинском учете. Всего полицейский получил порядка 500 тысяч рублей.

27 ноября сообщалось, что в Московской области задержали полицейского, подозреваемого в получении взятки за непривлечение к ответственности.

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