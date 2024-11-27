Силовики задержали российского полицейского по подозрению во взятке

В Московской области задержали полицейского по подозрению в получении взятки

В Московской области задержали полицейского, подозреваемого в получении взятки за непривлечение к ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, 25 декабря 2023 года в городе Котельники при проведении обследования помещений сотрудники полиции выявили троих граждан Республики Таджикистан, которые осуществляли деятельность без разрешения на работу. Все трое были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В ходе проведения мероприятий один из оперуполномоченных обратился к владельцу фирмы, где работали мигранты, с предложением за взятку не привлекать компанию и работников к административной ответственности, что влечет наложение крупного штрафа. Бизнесмен согласился и передал полицейскому 200 тысяч рублей. Все задержанные в тот же день были отпущены.

Подозреваемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в российском городе задержали подозреваемого в легализации 21 тысячи мигрантов.