В российском городе задержали подозреваемого в легализации 21 тысячи мигрантов

В Петербурге задержали подозреваемого в легализации 21 тысячи мигрантов

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в легализации 21 тысячи мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц») УК РФ.

По данным следствия, подозреваемый совместно с соучастниками в августе 2023 года разработал план организации фиктивной постановки на учет иностранных граждан и оформления им патентов. Для этого было найдено юридическое лицо, которое фактически не работало, но его реквизиты вносились в бланки о прибытии мигрантов. Далее злоумышленники находили иностранцев, прибывших на территорию Петербурга, и фиктивно ставили их на миграционный учет, а подставная компания выступала принимающей стороной. За указанные действия преступники получали денежное вознаграждение. Таким образом они оформили документы более чем для 21 тысячи мигрантов.

Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии и ОМОНа «Балтика». Устанавливаются остальные участники преступной организации. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее сообщалось, что бизнес по легализации иностранцев в России организовали жительницы Брянской области.