Россиянки организовали бизнес по легализации иностранцев и попались

Жительницы Брянской области организовали бизнес по легализации иностранцев в РФ

Жительницы Брянской области организовали бизнес по легализации иностранцев в России, сообщает Telegram-канал Baza.

Женщины оформляли им отцовство на своих детей. Одна из участниц, 27-летняя жительница Брянска, помогла переехать в Россию как минимум четырем гражданам Китая и гражданину Таджикистана, сделав их отцами своих четырех детей. За помощь те единоразово выплатили ей «алименты». Другая женщина из Дятьковского района области помогла двум китайцам и таджикистанцу.

Отмечается, что за последнюю неделю полиция выявила сразу несколько подобных случаев. Женщинам грозят уголовные дела по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК России. Иностранцев ждет дополнительная проверка документов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России необходимы трудовые мигранты на фоне напряженной демографической ситуации в стране.