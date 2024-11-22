В Кремле заявили о потребности в мигрантах

Песков: Россия нуждается в мигрантах на фоне сложной демографической ситуации

России необходимы трудовые мигранты на фоне напряженной демографической ситуации в стране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Он отметил, что иностранная рабочая сила нужна для динамичного развития страны и реализации всех планов. «Мигранты — это потребность. (...) Конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил о необходимости регламентировать трудовую миграцию, чтобы исключить преступность среди мигрантов. По его словам, правила должны быть жесткими, но при этом удобными и понятными.

До этого стало известно, что в Амурской области мигрантам запретили работать курьерами и дальнобойщиками.