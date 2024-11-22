В Кремле высказались о необходимости регламентировать трудовую миграцию

Песков: правила для мигрантов должны быть жесткими, но понятными и удобными

Трудовую миграцию в России необходимо регламентировать, чтобы исключить преступность среди мигрантов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов», — высказался представитель Кремля.

Он уточнил, что правила в данной сфере должны быть жесткими, но при этом удобными и понятными. Песков добавил, что подобные правила помогут застраховать россиян от преступлений среди мигрантов.

Ранее стало известно, что в России захотели ввести новое ограничение для мигрантов-водителей. Речь идет о лишении их отсрочки на замену водительских прав. По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит увеличить ответственность иностранных водителей и повысить уровень безопасности на дорогах.