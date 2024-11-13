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11:55, 13 ноября 2024Россия

В России захотели ввести новое ограничение для мигрантов-водителей

В России захотели лишать мигрантов отсрочки на замену водительских прав
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России захотели ввести новое ограничение для мигрантов-водителей. Речь идет о лишении их отсрочки на замену водительских прав, передает РИА Новости.

Как отмечают авторы внесенной в Госдуму инициативы, мигранты регулярно становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Поэтому в случае нарушения ими правил дорожного движения предложено автоматически аннулировать иностранные или международные водительские права и не предоставлять отсрочки для замены документа. Вернуться за руль иностранные нарушители смогут лишь после получения российских водительских прав.

По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит увеличить ответственность иностранных водителей и повысить уровень безопасности на дорогах.

«Не увидел знак, не туда на перекресток проехал, пролетел под красный сигнал светофора — все, твои права недействительны. Если они хотят жить в нашей стране, ездить по нашим дорогам, они обязаны соблюдать правила дорожного движения. Никаких послаблений быть не должно, от этого зависят жизни людей», — обозначил депутат Сергей Леонов.

Ранее в России обсуждалась инициатива о введении практического экзамена по вождению для получения мигрантами водительского удостоверения категории «В» для работы в такси.

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