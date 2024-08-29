В России захотели ввести практический экзамен для работы мигрантов в такси

В России захотели ввести новое ограничение на работу мигрантов. Речь идет о введении практического экзамена по вождению для получения водительского удостоверения категории «В» для работы в такси, пишет «Коммерсантъ».

На сегодняшний день если у мигранта есть национальные водительские права, ему нужно сдать только теоретическую часть экзамена, чтобы получить возможность перевозить пассажиров. Инициаторы законопроекта считают, что этого недостаточно.

По данным выступивших с предложением депутатов, количество аварий по вине мигрантов, в которых не удалось спасти пострадавших, за год выросло на 24 процента.

«Каждый второй таксист в России — мигрант, особенно в крупных городах. Они перевозят наших граждан, детей без проверки навыков вождения в нашей стране. Это оборачивается тысячами трагедий», — говорится в обосновании законопроекта, который планируют внести на рассмотрение Госдумы 29 августа.

Согласно законодательной инициативе, работающие в такси мигранты, у которых есть российские права категории «В», должны будут подтвердить свои знания и сдать практический экзамен до 1 июня 2025 года.

Ранее в ряде регионов России ввели запрет на работу мигрантов в нескольких десятках сфер, в том числе и в такси. Например, в Ленобласти таксопаркам запретили нанимать мигрантов до конца 2024 года.