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17:18, 22 августа 2024Россия

В российском регионе таксопаркам запретили нанимать мигрантов

В Ленобласти таксопаркам запретили нанимать мигрантов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ленобласти таксопаркам запретили нанимать мигрантов до конца 2024 года. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Дрозденко.

Как следует из опубликованного документа, запрет относится к услугам легкового такси и аренде автомобилей с водителем.

Прокуратура российского региона дала пояснение, что губернатор вправе ежегодно устанавливать запрет на привлечение иностранных специалистов, трудящихся на основании патентов, для отдельных видов экономической деятельности.

Ранее в ряде регионов России ввели запрет на работу мигрантов в нескольких десятках сфер. Позже глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов анонсировал новый вариант законопроекта об ограничениях на работу мигрантов в различных сферах уже на федеральном уровне.

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      Елена Торубарова
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