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14:03, 19 июля 2024Россия

В Госдуму внесут новый вариант законопроекта об ограничениях на работу мигрантов

Миронов анонсировал внесение в ГД проекта об ограничениях на работу мигрантов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов анонсировал новый вариант законопроекта об ограничениях на работу мигрантов в различных сферах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российские субъекты вводят региональные ограничения на работу мигрантов.

«Напомню: мы предлагали на федеральном уровне запретить мигрантам работу в ряде сфер, в остальных отраслях сократить долю иностранцев до пяти процентов от числа занятых. Правительство и думское большинство нас не поддержали», — написал депутат Госдумы.

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Парламентарий заявил, что фракция подготовит и внесет в нижнюю палату парламента новый вариант законопроекта, а также дополнит его ограничениями по трудоустройству для тех, кто имеет гражданство России менее пяти лет.

Исключения, по его словам, составят жители четырех новых регионов страны. Миронов также призвал обязательно предусмотреть в готовящемся проекте запрет на работу в общественном транспорте.

Накануне сразу в двух российских регионах — Челябинской области и Краснодарском крае — запретили работать мигрантам сразу в нескольких десятках сферах. При этом в Краснодарском крае уже действует запрет на привлечение трудовых мигрантов на предприятия торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, спорта и предоставления персональных услуг.

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