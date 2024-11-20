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11:17, 20 ноября 2024Россия

В российском регионе мигрантам запретили работать курьерами и дальнобойщиками

В Амурской области мигрантам запретили работать курьерами и дальнобойщиками
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Амурской области мигрантам запретили работать курьерами и дальнобойщиками. Соответствующее постановление подписал глава российского региона Василий Орлов.

Документ предполагает увеличение количества отраслей, запрещенных для иностранных специалистов с 2025 года. Среди них — грузоперевозки и курьерские услуги, а также техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Работодателям дано три три месяца на то, чтобы привести численность иностранных работников в соответствие с новыми нормами.

С учетом нового постановления в российском регионе мигрантам запретили работать в 30 сферах. Ранее им, в частности, запрещали трудоустраиваться в сфере пассажирских перевозок и торговле.

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