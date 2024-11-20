В российском регионе мигрантам запретили работать курьерами и дальнобойщиками

В Амурской области мигрантам запретили работать курьерами и дальнобойщиками

В Амурской области мигрантам запретили работать курьерами и дальнобойщиками. Соответствующее постановление подписал глава российского региона Василий Орлов.

Документ предполагает увеличение количества отраслей, запрещенных для иностранных специалистов с 2025 года. Среди них — грузоперевозки и курьерские услуги, а также техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Работодателям дано три три месяца на то, чтобы привести численность иностранных работников в соответствие с новыми нормами.

С учетом нового постановления в российском регионе мигрантам запретили работать в 30 сферах. Ранее им, в частности, запрещали трудоустраиваться в сфере пассажирских перевозок и торговле.