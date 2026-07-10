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Силовые структуры
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10:10, 10 июля 2026Силовые структуры

Суд отреагировал на неявку больной раком Лерчек на заседание

В Москве суд перенес рассмотрение вопроса о переезде блогера Лерчек из-за ее неявки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Надежда Стрелец / YouTube

В Москве Гагаринский суд перенес заседание, на котором должен был быть решен вопрос о переезде больной раком блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), из-за ее неявки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Заседание перенесли 13 июля.

Ранее адвокат блогерши Константин Третьяков заявил, что Чекалина не сможет участвовать в заседании.

«Участие Валерии в судебном заседании под большим вопросом, так как она находится в больнице и проходит очередную таргетную терапию, а в начале следующей недели ей предстоит пройти 9-й курс химиотерапии в клинике им. Блохина», — сказал защитник.

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