Суд отреагировал на неявку больной раком Лерчек на заседание

В Москве суд перенес рассмотрение вопроса о переезде блогера Лерчек из-за ее неявки

В Москве Гагаринский суд перенес заседание, на котором должен был быть решен вопрос о переезде больной раком блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), из-за ее неявки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Заседание перенесли 13 июля.

Ранее адвокат блогерши Константин Третьяков заявил, что Чекалина не сможет участвовать в заседании.

«Участие Валерии в судебном заседании под большим вопросом, так как она находится в больнице и проходит очередную таргетную терапию, а в начале следующей недели ей предстоит пройти 9-й курс химиотерапии в клинике им. Блохина», — сказал защитник.