На помощь аграриям в экспорте задумали направить миллиарды рублей

На продвижение экспорта АПК и устранение барьеров могут направить почти 9 миллиардов рублей. Об этом говорится в протоколе заседания проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» , сообщает ТАСС.

Предполагается, что 2,7 миллиарда рублей пойдет на устранение торговых барьеров, мешающих развитию экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса. Еще 6 миллиардов рублей планируется выделить на мероприятия по аналитическому сопровождению и продвижению экспорта товаров АПК. Уточняется, что перераспределение средств будет осуществляться за счет сокращения средств, которые планировалось выделить на механизм льготного кредитования экспортеров

Нацпроект включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!