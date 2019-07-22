Медведев поручил внести потребности аграриев в нацпроект

Потребности аграриев в транспортировке продукции необходимо к середине декабря 2019 внести в «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры». Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«Изменения надо подготовить и включить в план к середине декабря, как об этом и договаривались. Пока же мы компенсируем сельхозпроизводителям часть затрат на транспортировку продукции АПК по железной дороге через льготные тарифы», — уточнил глава правительства.

Ранее в понедельник, 22 июля, Медведев объявил о необходимости активнее работать над сертификацией экспортных товаров.

Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» рассчитан до 2024 года.

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