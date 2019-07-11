Два бесплатных участка федеральной трассы починят за 8,4 миллиарда рублей

Компания «Мостотрест» планирует потратить на ремонт двух бесплатных участков трассы М-4 «Дон» 8,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о дорогах в Липецкой области: первый располагается между 354,5 и 401, а второй — между 414,7 и 463,8 километрами. На первом завершение работ намечено на ноябрь 2021 года. Второй участок отремонтируют к концу октября 2020 года.

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Ранее стало известно, что «Мостотрест» займется реконструкцией перехода через реку Свияга в Татарстане, а также построит новый мост. На это выделено 4,7 миллиарда рублей.

Федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. Протяженность трассы составляет около 1540

Реконструкция отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

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