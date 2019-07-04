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Сочинские дороги отремонтируют досрочно

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Власти Сочи планируют раньше срока завершить реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», запланированных на текущий год. Об этом сообщил мэр города Анатолий Пахомов, передает РИА Новости.

По его словам, работы будут завершены в сентябре. В рамках нацпроекта запланирован ремонт дорог протяженностью почти 85 километров и общей площадью более 560 тысяч квадратных метров.

На реализацию данных целей выделено 830 миллионов рублей. Данную сумму Сочи будет получать каждый год в течение шести лет.

Ремонт и строительство новых дорог — ключевая задача национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного до 2024 года. Согласно проекту, утвержденному президентом Владимиром Путиным, в стране должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских алгомераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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