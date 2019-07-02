В Томске отчитались о выполнении дорожного нацпроекта

Ремонт дорог к рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томске к началу июля выполнен на 47 процентов, сообщает РИА Томск со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Так, 1 июля было уложено 5,7 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия на Иркутском тракте, который, как сообщалось, станет самым масштабным проектом ремонтной кампании в городе. Здесь предстоит заменить 101,7 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

Уточняется, что ремонт завершится к августу.

Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года предусмотрено выделение на строительство новых дорог в российских регионах более 4,4 триллиона рублей. В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских алгомераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!