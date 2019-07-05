В Мурманской области озаботились дорогами

В Мурманской области обсудили строительство и ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает «Мурманский вестник».

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Соснин напомнил, что на текущий год запланирован ремонт 88 километров дорог. Строительство ведется на семи региональных объектах. На трех объектах строительные работы уже завершены.

Министр также отметил, что в агломерации «Мурманская» в 2019 году необходимо привести в нормативное состояние 23,6 километра дорог, в том числе 4,6 километра региональных дорог, 19 километров местных дорог.

«Все работы ведутся в соответствии с производственным графиком и обеспечением контроля качества, установленные в рамках проекта на отчетную дату показатели достигнуты», — отметил Соснин.

Ремонт и строительство новых дорог — ключевая задача национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного до 2024 года. Согласно проекту, утвержденному президентом Владимиром Путиным, в стране должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских алгомераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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