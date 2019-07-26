Тагильским бизнесменам пообещали помочь с экспортом

Предприниматели Нижнего Тагила обсудили возможности наращивания экспорта продукции местных промышленных предприятий в рамках реализации нацпроекта. Об этом сообщает газета «Тагильский рабочий».

«Предпринимателям могут помочь с анализом иностранных рынков, поиском партнеров, составлением контрактов, сертификацией продукции. Центр организует бизнес-миссии, софинансирует участие бизнеса в международных выставках, организует обучающие мероприятия и форумы», — рассказал директор департамента международного и внешнеэкономического сотрудничества Олег Александрин.

Бизнесмены, уже имеющие опыт работы на мировом рынке, назвали самые частые проблемы, с которыми им приходится сталкиваться — высокие тарифа перевозчиков, стоимость топлива, отсутствие складов за рубежом, необходимых для хранения готового продукта, и дефицит квалифицированных кадров.

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Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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