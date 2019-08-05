Российским экспортерам помогут выйти на международные рынки

Центр поддержки экспорта в Кемеровской области до конца 2019 года поможет 29 компаниям из сегмента малого и среднего бизнеса выйти со своей продукцией на внешние рынки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Егора Каширских.

Он рассказал, что в рамках нацпроекта центр получил субсидирование в размере 68 миллионов рублей, деньги направят на субсидирование различных услуг в рамках экспортной поддержки бизнеса. «В результате до конца 2019 года с нашей помощью 24 предприятия, которые уже являются экспортерами, должны заключить новые контракты [по экспорту своей продукции], и еще пять новых экспортеров у нас в регионе должно появиться из числа тех компаний, кто ранее на экспорт не работали», — уточнил собеседник агентства.

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Это предусмотрено в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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