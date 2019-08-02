Российский регион нарастит производство зерна в полтора раза

Ульяновские власти планируют увеличить в полтора раза производство зерна за шесть лет. Об этом сообщила заместитель министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Наталья Снежинская. Ее слова приведены на портале «Будущее России. Национальные проекты».

«Ульяновской области к 2024 году необходимо увеличить производство зерна в 1,5 раза — до 1 миллиона 808 тысяч тонн. Масличных культур — до 400 тысяч тонн, или на треть больше уровня 2018 года», — уточнила она. Плановый показатель экспорта продукции агропромышленного комплекса для Ульяновской области в 2024 году — 72 миллиона долларов.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

«Наша задача — помочь сельхозтоваропроизводителям справиться с трудностями и преодолеть барьеры, что позволит заложить основу для устойчивого роста экспорта в будущем», — добавила Снежинская. По ее словам, одним из основных инструментов достижения цели является увеличение посевных площадей под посевы зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также введение в сельскохозяйственный оборот земельных участков, заросших древесно-кустарниковой растительностью, что позволит увеличить площади сельскохозяйственных угодий.

Это предусмотрено в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!