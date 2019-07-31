Названы самые популярные российские товары на eBay

Частные предприниматели и представители малого бизнеса экспортируют из РФ через торговые площадки (в частности, eBay) автозапчасти и аксессуары для автомобилей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Также популярностью пользуются часы и косметика.

Тенденцию связали с локализацией производства автозапчастей в РФ, более привлекательными ценами и лучшим качеством товара, чем у аналогов из Китая. Издание отмечает, что помимо частников продажами также занимаются дистрибьютеры и производители. При этом, порядка 70 процентов продавцов пользуются eBay как основным каналом продаж и не имеют собственного сайта

Работа идет в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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