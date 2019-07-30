В Волгоградской области увеличат поддержку экспорта малого бизнеса

Власти Волгоградской области в восемь раз увеличат господдержку предприятий, ориентированных на экспорт своей продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Согласно плану, на эти цели будет направлено 60 миллионов рублей. Деньги выделены в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Дополнительное финансирование позволило областному Центру поддержки экспорта внедрить новые инструменты, позволяющие выйти небольшим компаниям на международный рынок.

В региональном комитете промышленности и торговли сообщили, что перед Волгоградской областью стоит задача по удвоению несырьевого экспорта. В 2018 году экспорт несырьевой продукции местных промпредприятий превысил 1,2 миллиарда долларов.

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