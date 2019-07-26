Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму

Первая крымская региональная лизинговая компания может начать работу в республике в сентябре 2019 года. Она будет предоставлять предпринимателям технику на льготных условиях, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития региона Людмилу Бланк.

По ее словам, в настоящее время ожидается утверждение порядка предоставления субсидий. Он уже разработан местными властями, но идет процесс его согласования. Изначально предполагалось, что лизинговая компания будет создана в августе.

Ранее кабмин согласовало выделение Крыму 1,2 миллиарда рублей на создание региональной лизинговой компании в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства разработан Минэкономразвития России для достижения целей, поставленных президентом в майском указе. В нацпроект входят пять федеральных проектов, которые направлены на популяризацию предпринимательства, улучшение условий ведения бизнеса, расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, акселерацию субъектов малого и среднего бизнеса, а также создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



