В ХМАО создадут новые рабочие места

Предприятие «Тюбинг Технолоджи» открыло в Пыть-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ) новый цех по производству и ремонту бурильных труб. Это позволит создать более 100 рабочих мест, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем Instagram.

Запуск цеха осуществлен в рамках нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Кроме того, Комарова сообщила, что задачи «Тюбинг Технолоджи» работают также на национальный проект «Экология».

«Компания очищает воду, утилизирует производственные отходы, занимается производством, ремонтом и очисткой насосно-компрессорных труб с 2012 года», — пояснила губернатор.

Работа «Тюбинг Технолоджи» обеспечит приток средств в региональный бюджет в размере более 30 миллионов рублей в год, пишет ТАСС. В новом цехе будут выпускаться 800 труб в сутки. Два действующих цеха вместе уже выпускают 1,1 тысячи труб.

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