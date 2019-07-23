Роскачество и ФЦК захотели вместе работать над производительностью труда

Роскачество и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда намерены совместно работать над оптимизацией процессов на российских предприятиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью руководителя Роскачества Максима Протасова.

Он пояснил, что сотрудники его организации проводят диагностику и отмечают, по каким направлениям работа компании максимально эффективна, в каких можно ее улучшить. Кроме того, в Роскачестве выявляют предприятия, достигшие наибольших результатов в применении наиболее эффективных подходов в менеджменте. Между тем Федеральный центр компетенций занимается непосредственно повышением эффективности предприятий.

«Мы сейчас как раз обсуждаем синергию этих процессов», — сообщил Протасов. По его словам, одни эксперты будут рассматривать моменты, которые наиболее важны для центра компетенций, а другие — для Роскачества.

Главной задачей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России до пяти процентов в год к 2024 году.

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