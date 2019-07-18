Беглов выделил промышленным предприятиям 200 миллионов рублей

Предприятия, работающие в рамках программы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге», получат 200 миллионов рублей на технологическое перевооружение. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщается на сайте администрации города.

«Постановление направлено на формирование условий для создания высокотехнологичных и высокоэффективных предприятий и увеличение объемов их производства», — говорится в сообщении.

Максимальный размер помощи одному юридическому лицу составит 10 миллионов рублей. Средства предоставляются на возмещение некоторых затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей за покупаемое оборудование.

В администрации уточнили, что 2018 году такие субсидии были предоставлены 29 промышленным предприятиям на приобретение 308 единиц техники.

15 июля Беглов призвал чиновников следить за выполнением программ по повышению производительности труда. Кроме того, врио главы Петербурга отметил важность повышения инвестиционной привлекательности города.

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