Беглов призвал следить за повышением производительности труда

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал следить за выполнением программ по повышению производительности труда. Об этом пишут «Невские новости».
На заседании малого правительства власти Петербурга обсудили выполнение государственной программы «Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге». Врио губернатора также отметил важность повышение инвестиционной привлекательности города.
«Нам нужна единая стратегия привлечения умных инвестиций. Развитие технологических рабочих мест. И, главное, они должны быть высокооплачиваемыми», — заявил Беглов.
Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, что в Петербурге созданы условия для обеспечения роста экономики и для улучшения делового климата.
Одной из главных задач нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до пяти процентов в год к 2024 году.