Беглов призвал следить за повышением производительности труда

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал следить за выполнением программ по повышению производительности труда. Об этом пишут «Невские новости».

На заседании малого правительства власти Петербурга обсудили выполнение государственной программы «Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге». Врио губернатора также отметил важность повышение инвестиционной привлекательности города.

«Нам нужна единая стратегия привлечения умных инвестиций. Развитие технологических рабочих мест. И, главное, они должны быть высокооплачиваемыми», — заявил Беглов.

Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, что в Петербурге созданы условия для обеспечения роста экономики и для улучшения делового климата.

Одной из главных задач нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до пяти процентов в год к 2024 году.

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