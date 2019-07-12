Работники АПЗ вошли в программу Минэкономразвития

Работники АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» вошли к образовательную программу Минэкономразвития в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом пишет «НИА Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу организации.

Эта программа создана для специалистов и руководящего состава предприятий с целью повышения производительности труда. В 2019 году к программе присоединились 36 регионов.

Образовательные мероприятия рассчитаны на шесть месяцев. Они имеют практический уклон и дают возможность получить рекомендации от преподавателей и спикеров, наладить новые деловые связи и обменяться опытом с коллегами.

Одной из главных задач нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до пяти процентов в год к 2024 году.

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