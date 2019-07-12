Все соцобъекты Саратовской области подключат к интернету до 2021 года

Все соцобъекты, расположенные в Саратовской области, получат доступ к скоростному интернету к 2021 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на регионального министра экономического развития Юлию Швакову.

В числе этих объектов учреждения образования и здравоохранения, опорные пункты полиции, районные администрации, пожарные части и посты, подразделения Росгвардии. Пока их них доступ к скоростному интернету имеют лишь 30 процентов учреждений. На цели подключения соцобъектов к интернету федеральный бюджет выделит 1,2 миллиарда рублей.

«Безусловно, обеспечение скоростного интернета в социальных учреждениях просто необходимо. Быстрый интернет, например, врачам ФАПов позволит связываться с коллегами из областного и районных центров. Преподавателям и ученикам образовательных учреждений — проходить онлайн курсы, дистанционно повышать уровень знаний», — сказала Юлия Швакова.

Скоростной интернет планируется сделать доступнее и для жителей региона. В рамках нацпроекта собираются нарастить долю домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету, чтобы их количество к 2024 году достигло 97 процентов. По итогам 2017 года его имели порядка 70,3 процента.

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