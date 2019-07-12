Крымским фермерам помогут начать агробизнес

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Порядка 100 начинающих фермеров получат гранты на развитие бизнеса до четырех миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.

Гранты выделят по региональной программе «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Средства предполагается предоставить на покупку земельного участка, создание цехов для переработки и хранения продукции, приобретение птицы, животных, а также посадочного материала, мальков рыбы и сельскохозяйственной техники.

В общей сложности на реализацию программы до 2024 года предполагается направить более 200 миллионов рублей, добавил региональный министр.

Нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса включает пять федеральных проектов. Они касаются популяризации предпринимательства в целом, улучшения условий ведения бизнеса, расширения доступа к финансовым ресурсам, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, а также создания в России системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации.

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