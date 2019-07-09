Закон о регулировании соцпредпринимательства прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении закон о регулировании социального предпринимательства. Об этом пишет ТАСС.

Законопроектом социальное предпринимательство выделяется в отдельную область деятельности малого и среднего бизнеса. Кроме того, инициативы закрепляет само понятие «социальное предприятие».

К ним предлагается отнести субъекты малого и среднего предпринимательства, если они обеспечивают занятость таких категорий граждан, как инвалиды, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, пенсионеры и лица предпенсионного возраста.

Таким предприятием также будет считаться субъект малого и среднего предпринимательства, который предоставляет доступ производимых социально уязвимыми группами граждан товаров и услуг к рынку сбыта или же сам производит товары, работы и услуги, ориентированные на социально уязвимые группы граждан.

Инициатива направлена на реализацию стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, которая является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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