Предприятиям Ставрополья дадут налоговую льготу

Предприятия пищепрома и текстильной отрасли на Ставрополье получат налоговую льготу с 1 января 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства, министра финансов края Ларису Калинченко.

С 2020 года предприятия смогут получать налоговый вычет при модернизации производства. Это должно способствовать повышению производительности труда, что является одной из целей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

По словам Калинченко, предприятия, которые модернизируют свое оборудование или закупают новое, проводят мероприятия по реконструкции, смогут получить возможность уменьшить сумму налога на прибыль, которая зачисляется в краевой бюджет, на 50 процентов.

Вычет получат предприятия, производящие текстильные изделия, одежду и пищевые продукты, за исключением напитков. Как пояснила Калинченко, это отрасли, которые пока не пользуются особыми мерами поддержки, не являются флагманами экономики края, однако имеют огромный потенциал.

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