Cоглашения по производительности труда досрочно захотели заключить 10 регионов

Десять российских регионов захотели досрочно присоединиться к нацпроекту по повышению производительности труда в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минфин.

В ходе совещания, которое провел первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов, губернаторам было объявлено о решении позволить регионам заключать досрочные соглашения о присоединении к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости».

После этого заявки поступили от 10 регионов России. Они предложили подключить к нацпроекту более 30 предприятий, сообщили в министерстве финансов. Руководители регионов добавили, что нужно включить в проект предприятия здравоохранения, образования и ЖКХ.

Одной из главных задач нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до пяти процентов в год к 2024 году.

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