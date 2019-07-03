Все регионы России призвали поднимать производительность труда

Российским регионам, которые еще не начали реализовывать нацпроект по производительности труда, нужно заняться ее повышением самостоятельно. Такое заявление сделал генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон в интервью ТАСС.

По его словам, в случае если в этих субъектах будут реализованы проекты с привлечением консультантов, то затраты на них компенсируют из федерального бюджета.

Соломон добавил, что центр компетенций может изменить свои приоритеты и направить программу адресной поддержки в регионы, которые делают активные мероприятия, направленные на повышение производительности труда. В его рамках регионы привлекаются к реализации нацпроекта постепенно — с 16 регионов в 2018-м до всех 85 регионов в 2019-м.

Одной из главных задач нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до пяти процентов в год к 2024 году.

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