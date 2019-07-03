В России захотели провести «генеральную уборку»

В России необходимо провести «генеральную уборку» и рационализировать деятельность людей в рабочее время. Это позволит повысить производительность труда и сделать жизнь россиян комфортнее во всех сферах. Об этом генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил в интервью ТАСС.

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Этого можно добиться, в частности, за счет внедрения системы 5S, которая подразумевает организацию и рационализацию рабочего пространства. Соломон пояснил, что часто люди, которые тратят на работу по 12-15 часов в день, задерживаются в офисе просто потому, что не успевают выполнять работу в отделенные для нее часы. Рационализация пространства и времени может помочь им выполнять необходимый объем работ в срок, а также позволит высвободить время для семьи и собственных интересов.

«Я бы предложил начать с основ 5S. Нужно сделать в стране "генеральную уборку" — убраться на улицах, на работе, дома. Если поддерживать все в чистоте — это 5S, то с чего начинается бережливое производство, — тогда людям будет приятнее творить на таких рабочих местах», — сказал Соломон.

Система организации и рационализации рабочего пространства 5S — это один из инструментов бережливого производства. Он состоит из пяти принципов: сортировка (на нужное и ненужное), соблюдение порядка (означает быть аккуратным), содержание в чистоте (подразумевает периодическую уборку), стандартизация (установление норм и правил) и совершенствование (воспитание привычки точного выполнения установленных правил, процедур и технологических операций).

Система 5S используется, в частности, для повышения производительности труда, создания комфортной рабочей обстановки, стимулирующей желание работать, стандартизации рабочих мест. Повышение производительности труда — одна из главных целей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В его рамках поставлена цель ускорить ее рост на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до пяти процентов в год к 2024 году.

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