Медведев раскрыл условия для улучшения жизни россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что главной целью заявленных национальных проектов — это повышение уровня жизни и доходов россиян. Слова главы правительства приводит РИА Новости.

Медведев признает, что рост доходов населения — одна из сложнейших национальных целей. «По большому счету, все национальные проекты должны работать на достижение такой цели. Даже те, которые на первый взгляд напрямую не связаны с преодолением бедности», — заявил глава правительства в ходе совещания кабмина.

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Премьер-министр также подчеркнул, что для повышения уровня жизни россиян необходимо создавать новые качественные рабочие места, а у россиян должно быть больше возможностей для получения образования и старта собственного бизнеса. Все эти меры, по его словам, должны привести к тому, что к 2024 году число россиян с доходами ниже прожиточного минимума должно сократиться в два раза.

Премьер отметил, что правительство целенаправленно решает эту проблему. В 2018 году, по его словам, кабмин дважды повышал минимальный размер оплаты труда, индексировал зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты. «В результате число людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, за прошлый год снизилось на 400 тысяч человек. Эта работа продолжается и в текущем году», — заверил Медведев.

Премьер-министр ранее призвал не рассуждать о проблеме бедности в «экспертно-популистском ключе», а реально бороться с подобными проблемами. Так глава кабмина ответил главе Счетной палаты Алексею Кудрину, который активно педалировал эту тему.

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