Медведев ответил Кудрину на слова о бедности

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в России. Глава правительства, которого цитирует ТАСС, считает, что с ней нужно скрупулезно бороться, но не «рассуждать в экспертно-популистском ключе».

«Очевидно, что здесь нет легких решений, она [тема борьбы с бедностью и поддержки семей с детьми] требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе», — отметил Медведев.

Также премьер-министр рассказал, что проведет в правительстве серию совещаний, посвященных достижению национальных целей развития до 2024 года, обозначенных в прошлогоднем майском указе президента.

17 июня Кудрин в программе «Познер» на Первом канале высказал мнение, что «бедность в России стала позором». По его словам, уровень жизни россиян в последние годы снижается, из-за чего сейчас почти 13 миллионов российских граждан находятся за чертой бедности. Отвечая на вопрос журналиста Владимира Познера, не опасается ли он социального взрыва в результате падения уровня жизни, глава Счетной палаты признался, что действительно обеспокоен этим.

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