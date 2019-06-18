Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Сегодня приняты поправки в бюджет 2019 года в первом чтении. Изменения технические. Уточнен прогноз: например, планировалось вывести 2,5 процента граждан из бедности, а теперь — около 1 процента. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой», — отметил он, добавив, что «деньги "живут" своей жизнью, показатели — своей».

17 июня Кудрин выразил обеспокоенность падением уровня жизни в стране и назвал бедность позором России. Он признался, что обеспокоен возможностью социального взрыва в результате падения уровня жизни граждан.

Позднее он выразил надежду на то, что социального взрыва в стране не будет. Он отметил, что в стране есть граждане, которые живут за чертой бедности и могут выражать свою позицию. Кудрин добавил, что не хотел бы превращения этих настроений в протестные.

13 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.

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