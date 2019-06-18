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Кудрин рассказал о будущем бедных россиян

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Правительству будет сложно добиться цели по снижению доли бедного населения до 12 процентов без роста реальных располагаемых (с поправкой на инфляцию) доходов населения, заявил во время выступления в Госдуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин, которого цитирует Rambler News Service.

«В этом году в рамках прогноза предполагалось сократить численность бедных до 10,5 процента, но сейчас в обосновании этого проекта бюджета показано, что берётся более реалистичная цифра – 12 процентов, это тоже немало, это на 1,5 миллиона сократить за год численность бедных, но, конечно, этой цели добиться очень сложно, если реальные доходы не растут и отстают от прогнозных показателей», — отметил Кудрин.

Также он напомнил, что задача по двукратному сокращению уровня бедности к 2024 году поставлена в прошлогоднем майском указе президента Владимира Путина. На конец прошлого года доля граждан, живущих за чертой бедности, составляла 13 процентов.

Также глава Счетной палаты усомнился в перспективах роста реальных располагаемых доходов населения на один процент по итогам 2019 года, как ранее прогнозировало правительство. По его мнению, рост окажется нулевым.

Ранее Кудрин назвал высокий уровень бедности «позором России» и рассказал, что опасается «социального взрыва» в этой связи. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такую позицию «эмоциональными и гипертрофированными предположениями».

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