Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства. Об этом региональные власти сообщили Министерству труда, передают «Известия».

К таким выводам чиновники пришли по завершении первого этапа пилотного проекта, направленного на снижение уровня бедности. В Минтруд поступили отчеты из Кабардино-Балкарии, Татарстана, Приморского края, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областей.

В регионах считают, что нужно перестать платить пособие тем, кто может без него обойтись, а освободившиеся деньги направить на помощь действительно нуждающимся. Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.

Чиновники из других регионов предлагают не выдавать пособие тем, кто владеет яхтой, снегоходом, большими квартирами и другим дорогим имуществом. Также выплат могут лишиться россияне, которые отказались устраиваться на работу или развивать подсобное хозяйство по условиям социального контракта. Помимо этого в поддержке будут отказывать гражданам с серыми доходами.

С 2014 года региональный власти сами устанавливают критерии для получения соцподдержки. Как правило, семья считается малоимущей, если ее среднедушевой доход меньше одного либо двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. По данным социологов Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС), более половины (53 процента) россиян, которые получали субсидии в 2017 году, не были бедными.

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