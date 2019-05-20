Бедных россиян поддержат по-новому

Государство готовится модернизировать проект социального контракта, который будет заключаться с малоимущими гражданами для их поддержки. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которую цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Правительством запланировано усовершенствование механизма социального контракта и расширение практики его применения», — отметила Голикова.

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По ее словам, механизм социального контракта будет включать в себя новые опции. Среди них обязательные диспансеризация и вакцинация. Нынешняя модель предполагает, что малоимущая семья, заключающая с государством соцконтракт, получает от него материальную помощь, а также поддержку в трудоустройстве и повышении квалификации. Семья в свою очередь обязуется проходить переобучение и искать работу с целью повышения уровня своего благосостояния.

Точный размер поддержки определяют власти каждого конкретного региона. Так, в 2017 году его средний размер по стране составлял 36,8 тысячи рублей. Помощь тогда получили 65,4 тысячи семей.

По словам Голиковой, социальный контракт в новом виде заработает с начала 2020 года. Ранее соответствующее поручение давал президент Владимир Путин. Согласно ему расходы на исполнение социальных контрактов будут делить региональные и федеральные власти.

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