Россияне отказались от сбережений на «черный день»

40 процентов россиян не делают сбережения на «черный день», сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

16 процентов опрошенных считают, что накоплений им хватит менее чем на месяц. 21 процент респондентов рассчитывают, что смогут продержаться после потери всех источников дохода до двух месяцев. Достаточно сбережений, чтобы просуществовать до полугода, накопили 12 процентов опрошенных, 6 процентов — до года. Пяти процентам хватит сбережений на срок более года.

При этом 29 процентов опрошенных признались, что не ведут финансовый учет личных доходов и расходов, а 53 процента ведут примерный учет. Строго следят за финансами 18 процентов респондентов. Каждый пятый (21 процент) никак не планирует будущие доходы и расходы, 40 процентов планируют свои финансы менее чем на полгода вперед, 23 процента — на полгода-год. Более чем на год вперед заглядывают 16 процентов опрошенных.

Ранее совместное исследование Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка показало, что 3 процентам наиболее состоятельных россиян в 2018 году принадлежало 89 процентов всех финансовых активов, 92 процента всех срочных вкладов и 89 процентов всех наличных сбережений. На 20 процентов самого бедного населения приходилось 6, 4 и 3 процента соответственно.

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