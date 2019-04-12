У самых богатых россиян стало больше сбережений

Концентрацию активов и сбережений в руках 3 процентов наиболее обеспеченных россиян впервые оценили Высшая школа экономики и Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой исследование.

Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.

В 2018 году этим 3 процентам принадлежало 89 процентов всех финансовых активов, 92 процента всех срочных вкладов и 89 процентов всех наличных сбережений. На 20 процентов самого бедного населения приходилось 6, 4 и 3 процента соответственно.

При этом в низкодоходной группе с мая 2013-го по май 2018 года отмечался небольшой рост среднедушевых доходов, в то время как в высокодоходных группах доходы за тот же период снизились.

За период исследования охват населения финансовыми активами вырос на 4,9 процентного пункта — до 78 процентов, а объем денег, которые россияне дают взаймы родственникам и знакомым, сократился. Это может быть связано с отсутствием у людей свободных средств. Средний размер задолженности за пять лет вырос как в первой и второй самых низкодоходных группах, так и в пятой, самой высокодоходной.

Ранее в апреле сообщалось, что около 40 процентов россиян вынуждены больше экономить на еде и непродовольственных товарах в последние полгода. Ослабили режим экономии только около 2 процентов опрошенных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!