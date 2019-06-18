Кудрин объяснился за слова о социальном взрыве

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выразил надежду, что социального взрыва в стране не будет. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в стране есть граждане, которые живут за чертой бедности и могут выражать свою позицию. Кудрин добавил, что не хотел бы превращения этих настроений в протестные.

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В Кремле посчитали заявления Кудрина эмоциональными и гипертрофированными предположениями. «Говорить о росте бедности нельзя, хотя число людей, у которых сократились доходы, выросло», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кудрин выразил обеспокоенность падением уровня жизни в стране и назвал бедность позором России в эфире программы «Познер» на Первом канале 17 июня. «Сейчас около 12,5 миллиона человек находятся за чертой бедности, 70 процентов наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети», — заявил политик. Отвечая на вопрос Владимира Познера, не опасается ли он социального взрыва в результате падения уровня жизни, глава Счетной палаты признался, что действительно обеспокоен этим.

Ранее, 13 июня, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные. По ее словам, 51 процент родителей с несовершеннолетними детьми находятся за чертой бедности.

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